Туапсинский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Туапсинского городского поселения и его подчиненных

/Криминал/

Туапснский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего главы администрации Туапсинского городского поселения, 53-летней начальника отдела имущественных и земельных отношений данной администрации.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1, 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Также глава обвиняется ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Кроме того, они же и 35-летний начальник муниципального бюджетного учреждения Туапсинского городского поселения «Управление земельных ресурсов» обвиняются по п.п. «а», в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

В 2019 году, будучи главой органа местного самоуправления, действуя по предварительному сговору со своей подчиненной – начальником отдела, явно выходя за пределы своих полномочий, в отсутствие законных оснований издал Постановление о предоставлении жителю района, с целью дальнейшего использования для предпринимательской деятельности, в аренду земельного участка, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что основанием для предоставления явилось решение суда, которым в действительности судьба данного участка не разрешена.

За совершение вышеуказанных незаконных действий, общее покровительство и создание благоприятных условий для коммерческой деятельности глава в качестве взятки получил денежные средства в размере 1,6 млн руб.

Только после проведения сотрудниками отдела УФСБ по г. Туапсе в июне 2019 года обысковых мероприятий в администрации вышеуказанные лица, желая скрыть факт незаконной передачи в аренду вышеуказанного участка, издали Постановление об отмене ранее вынесенного постановления, подписав его прошедшей датой.

Кроме того, в ходе расследования установлено, что в июне 2019 года начальник бюджетного учреждения, действуя по согласованию с вышеуказанным начальником отдела, используя свои служебные полномочия, получил от двух жителей района взятки в размере 200 тыс. и 80 тыс. руб. за совершение незаконных действий – подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков. Противоправные действия должностных лиц администрации были пресечены в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами района.

Расследование по уголовному делу проведено СКР по краю.

Прокурор направил уголовное дело в Туапсинский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru