Краснодарские таможенники пресекли контрабанду ювелирных изделий стоимостью более 1,6 млн рублей

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Отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю и должностными лицами таможенного поста Аэропорт Краснодар в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечено незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров.

В феврале текущего года в результате проверочных мероприятий у супружеской пары, прибывшей из Стамбула, было обнаружено 169 ювелирных изделий (кольца, серьги, кулоны, браслеты, цепочки) общим весом 472,18 гр.

– В ходе проведенного опроса установлено, что женщина является индивидуальным предпринимателем и специализируется на изготовлении под заказ и реализации ювелирных изделий в Республике Дагестан, а ее супруг – ювелир, – отметил и.о. заместителя начальника таможни Евгений Терлянский. – Обнаруженные у семейной пары изделия не относятся к товарам для личного пользования и могут быть использованы в коммерческой деятельности.

Согласно заключению таможенного эксперта, представленные на экспертизу товары изготовлены из золотых сплавов с содержанием чистого золота 585 пробы. Общая стоимость представленных на экспертизу ювелирных изделий составила 1 603 667 рублей.

В отношении супружеской пары Краснодарской таможней было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере).

Источник: Краснодарская таможня