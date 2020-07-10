В Ейске возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков и культивировании запрещенных растений

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ейскому району оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей может быть причастен к незаконному сбыту запрещенных веществ. При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задокументировали факт сбыта 33-летним мужчиной гашиша, общей массой около 3 граммов, что подтвердила проведенная экспертиза. Полицейские при силовой поддержке спецподразделения краевого главка задержали злоумышленника и доставили в Отдел для дальнейшего разбирательства.

В результате осмотра территории домовладения подозреваемого на приусадебном участке сотрудники полиции обнаружили и изъяли 22 куста конопли, каждый из которых был тщательно прополот и полит. Установлено, что наркосодержащие растения мужчина выращивал, чтобы позже изготовить наркотик для личного употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ейскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 228.1 и частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», и «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa