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Подозреваемая в мошенничестве медсестра из Адыгеи предстанет перед судом

В Республике Адыгея медицинскую сестру уличили в махинациях при закупке лекарств для больных СПИДом.

По данным пресс-службы республиканского СУ СК, будучи сотрудником республиканского центра профилактики и борьбы с синдромом приобретенного иммунного дефицита, с мая 2018 года женщина сообщала о необходимости поставок медикаментов только одному из нескольких возможных поставщиков. Так, подозреваемой удалось заключить 44 договора. В качестве вознаграждения медику перечислили на банковскую карту более 394 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по данному факту завершено, медсестре предъявлено обвинение в незаконном получении денег при закупке медикаментов.

Источник: https://kuban.mk.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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