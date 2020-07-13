Информация пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

/Криминал/

В ходе проведенных сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю мероприятий в городе Новороссийске был задержан гражданин одной из среднеазиатских республик, в ходе личного досмотра которого в носке правой ноги обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток с наркотическим веществом героин общей массой 30,11 грамм.

Решением Октябрьского районного суда города Новороссийска за совершение преступления, классифицируемого ч.2. ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), данному гражданину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Решение суда вступило в законную силу.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm