ЦБ предупредил о мошенничестве через рекламу

/Криминал/

Массовые финансовые рассылки всегда существовали, но таких мошенников удается быстро идентифицировать, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству Инфосистемы Джет Алексей Сизов.

Мошенники стали использовать массовую рассылку финансовой рекламы, рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. Такая реклама не содержит определенных сведений о виде заработка, но содержит призывы к легкому и быстрому заработку.

"Достаточно давно мы не слышали о каких-то существенных продажах или компрометациях персональных данных, когда мошенники делают адресную рассылку, подбирая жертв по финансовым учреждениям, по наличию продуктов банковской отрасли целенаправленно. Массовые рассылки всегда существовали, делаются под тем или иным предлогом. Это менее эффективно с точки зрения итогов, кто из жертв дойдет до конца, и мошенник сможет провести хищения. Это занимает меньше времени, не требует финансовых вложений с точки зрения покупок баз данных клиентов, делается достаточно быстро", – сказал Алексей Сизов.

Подобные массовые рассылки быстро идентифицируются, отметил эксперт.

"По ним быстро возникают отзывы в интернете – "Мошенники, не ведитесь". Злоумышленникам часто приходится менять подходы", – сказал Алексей Сизов.

Мошенники стали сильно продвинуты, внимательно следят за IT-миром, услугами, их интерес будет вызван продуктами и услугами, которые появляются на рынке.

"Полгода наблюдается второе пришествие атак на клиентов банка, связанных с онлайн-кредитованием, когда это делается без прихода в офис и деньги зачисляются сразу на счет. Злоумышленники моментально поняли, что большое количество учреждений предлагают такую услугу, и акцентировались на этом. С вводом электронных паспортов могут быть значительные риски – подделка вряд ли будет возможна, а вот получить данные мошенники будут пытаться", – считает Алексей Сизов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/