/Криминал/

Продолжает быть актуальной проблема дистанционных мошенничеств. Наибольшее число заявлений в полицию поступает от жителей Южного внутригородского района Новороссийска.

В целях профилактики дистанционного мошенничества сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с общественностью и при поддержке городской администрации проводят разъяснительную работу с населением. Полицейские и общественники в ходе масштабной отработки Южного внутригородского района расклеили сотни информационных памяток в общественных местах, подъездах многоквартирных домов, магазинах, а также объектах, где размещаются банкоматы.

Одновременно участники мероприятия раздавали гражданам памятки, в которых описаны наиболее распространенные и новые виды мошеннических схем, устно предупреждали пожилых новороссийцев о звонках с неизвестных номеров, о выдуманных злоумышленниками компенсациях и выплатах, об осторожности при покупке товаров в сети Интернет.

Полиция Новороссийска призывает к бдительности и напоминает правила безопасности, которые помогут вам не стать жертвой мошенников:

- сотрудники банка никогда не спросят у вас личные данные карты и одноразовые пароли, им это запрещено

- не сообщайте посторонним лицам реквизиты своих карт

- не отправляйте предоплату по объявлениям с сайтов

- не сообщайте пин -код и цифры с оборотной стороны вашей карты

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/