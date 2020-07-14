В Белореченском районе направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте оружия

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Отделением дознания ОМВД России по Белореченскому району завершено производство по уголовному делу, возбужденному в отношении 66-летнего жителя Динского района по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Правоохранители оперативным путем получили информацию о том, что один из местных жителей хранит на территории карьера, где он ранее работал, оружие и боеприпасы к нему. При проверке сведения подтвердились.

Белореченские полицейские совместно с коллегами из краевого главка в ходе осмотра административного здания предприятия по добыче гравийно-песчаной смеси обнаружили и изъяли предметы, похожие на револьвер и 19 патронов к нему.

Согласно заключению эксперта, изъятое является нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом и пригодным для производства выстрелов, а патроны - боеприпасами, пригодными для стрельбы.

Мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa