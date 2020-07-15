В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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Следственным отделом полиции Восточного района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летней жительницы города Краснодара по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемая разместила в сети Интернет на одном из сайтов бесплатных объявлений информацию о продаже металлоискателя. Когда к ней обратился покупатель из Новороссийска, злоумышленница пообещала отправить товар из Краснодара в город-герой почтовым отправлением. После чего женщина направила потерпевшему по мессенджеру заполненную квитанцию, якобы подтверждающую факт оплаты, и убедила мужчину перевести на ее банковский счет 20 000 рублей в качестве предоплаты за товар. После получения денежных средств обвиняемая перестала выходить с заявителем на связь.

На период предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa