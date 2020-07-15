В Отрадненском районе полицейские по горячим следам раскрыли кражу

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В дежурную часть Отдела МВД России по Отрадненскому району с сообщением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что забыла в одной из торговых точек на центральном рынке сумку с личными вещами, а вернувшись, не обнаружила ее на месте. Общая сумма ущерба составила 28 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемой. 63-летнюю приезжую из Москвы стражи правопорядка задержали по горячим следам на территории рынка и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Отрадненскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa