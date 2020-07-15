В Краснодарском крае перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в изнасиловании малолетней и покушении на ее убийство

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Новокубанского района.

Он обвиняется в изнасиловании 9-летней девочки с использованием ее беспомощного состояния (п.«б» ч.4 ст.131 УК РФ) и покушении на ее убийство (ч.3 ст.30, пп.«в,к» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, вечером 18 ноября 2019 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения находился на детской площадке около дома культуры в хуторе Родниковском Новокубанского района. Там он встретил свою 9-летнюю соседку, которой стал высказывать претензии относительно ее нахождения на площадке. Девочка стала убегать от мужчины, но он догнал ее и нанес ей не менее шестидесяти ударов в область головы и тела, от чего малолетняя потеряла сознание. После этого обвиняемый перенес ребенка за уличный туалет, где изнасиловал. Затем, злоумышленник, полагая, что в результате его действий наступила смерть малолетней девочки, с целью сокрытия совершенного им преступления, поместил потерпевшую и ее вещи в выгребную яму туалета и засыпал сверху ветками.

В дальнейшем в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении девочки обратилась ее бабушка. В тот же день, благодаря грамотно проведенным следователем краевого управления СКР следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям малолетняя была обнаружена и сразу же доставлена в лечебное учреждение, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, которая продолжает действовать в настоящее время.

В рамках расследования уголовного дела по инициативе следственного управления СКР по краю мать девочки была лишена родительских прав и привлечена к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю