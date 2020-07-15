В Геленджике бывший сотрудник полиции обвиняется в получении взятки

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Следственным отделом по городу Геленджику краевого управления СКР в отношении 44-летнего бывшего начальника отдела по исполнению административного законодательства ОМВД России по городу Геленджику возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, полицейскому, в силу его должностного положения было известно о том, что в селе Пшада его 42-летний знакомый и иные лица незаконно оказывают услуги по перевозке отдыхающих в горно-лесистой местности. Между тем, в июне 2019 года, обвиняемый с целью личного обогащения потребовал от знакомого передать ему взятку в сумме 1,2 миллиона рублей за не привлечение его и иных лиц, осуществляющих указанную незаконную предпринимательскую деятельность к административной ответственности. Мужчина согласился и в ходе встречи с местными жителями, также оказывавшими услуги по перевозке граждан в лесистой местности, предложил передать полицейскому требуемую сумму, на что те согласились. В дальнейшем 30 июля 2019 года 42-летний мужчина передал сотруднику полиции часть взятки в размере 450 тысяч рублей и сообщил, что не сможет собрать требуемую сумму, на что полицейский согласился уменьшить общую сумму взятки до 1 миллиона рублей. Днем 9 сентября 2019 года в ходе очередной встречи мужчина передал полицейскому оставшуюся часть денежных средств в сумме 550 тысяч рублей, после чего противоправная деятельность полицейского и его знакомого была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении обвиняемого судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на окончание расследования.

Расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте от 42 до 56 лет, обвиняемых в даче взятки полицейскому группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (пп.«а,б» ч.4 ст.291 УК РФ) завершено. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю