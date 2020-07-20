В Краснодарском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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В результате противоправной деятельности 51-летнего местного жителя потерпевшим причинен имущественный ущерб на общую сумму около 4 млн. рублей.

На контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю находилось расследование уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении 51-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемый, располагая информацией о фактах выделения в 1992 году администрацией города Геленджика земельных участков гражданам, подыскивал лиц, на имя которых за денежное вознаграждение изготавливал поддельные правоустанавливающие документы о праве собственности на муниципальные земельные участки и обеспечивал получение ими кадастровых паспортов. После чего, злоумышленник по доверенности продавал муниципальную землю третьим лицам, вырученными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.

Таким образом, в течение трех лет обвиняемый обманным путем оформил четырем лицам право собственности на 4 земельных участка, принадлежащих муниципальному образованию город-курорт Геленджик, общей площадью более 3,6 гектар, два из которых злоумышленнику удалось продать двум потерпевшим, причинив им имущественный ущерб на общую сумму около 4 млн. рублей.

При проведении следственных мероприятий в помещении строительного вагона-бытовки, принадлежащем обвиняемому, правоохранители обнаружили и изъяли печатные машинки, а также печати и штампы, используемые им для изготовления поддельных документов, датированных 1992 годом.

В отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Земельные участки возращены муниципальному образованию город-курорт Геленджик.

Следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa