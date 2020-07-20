Полицейские Новороссийска пресекли деятельность наркопритона

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44-летний местный житель систематически предоставлял свое домовладение наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путем получили информацию о том, что местный житель содержит наркопритон. При проверке сведения подтвердились.

Установлено, что 44-летний мужчина систематически предоставлял свое жилище наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ.

В квартире подозреваемого правоохранители задержали троих местных жителей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило проведенное медицинское освидетельствование. В отношении задержанных полицейские составили административные материалы по статье 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача».

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/