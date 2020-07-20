Сотрудниками транспортной полиции Сочи направлено в суд уголовное дело в отношении жительницы Омска по факту подделки документов

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Сотрудниками Сочинского ЛУ МВД России на транспорте на железнодорожном вокзале при проверке документов у жительницы Омска был выявлен факт подделки свидетельства о регистрации по месту пребывания.

Женщина предъявила полицейским в качестве подлинного, документ с явными признаками подделки, который у неё изъяли. По словам приезжей, документ она приобрела у незнакомого гражданина за денежное вознаграждение.

Согласно заключению эксперта, предоставленное для проверки сотрудникам транспортной полиции свидетельство о регистрации по месту пребывания в городе Сочи является поддельным, о чем свидетельствует оттиск круглой гербовой печати, выполненный способом элетрофотографии с последующим обведением пастой.

Отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 35-летней жительницы Омска было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов», переданное в городской суд для рассмотрения.

Источник: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/struktura/podrazdeleniya/item/716131