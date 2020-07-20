В Белорченском районе местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 25-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 65-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Установлено, что пожилой мужчина проживал в одном из домов на улице Лесозаводской в городе Апшеронске. По версии следствия, вечером 15 июля 2020 года обвиняемый находился в гостях у знакомого. Со слов фигуранта, он стал предъявлять хозяину дома претензии о том, что у него в доме часто собирались местные жители для употребления спиртного. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес оппоненту не менее 9 ударов руками и ногами в область головы и грудной клетки. После произошедшего злоумышленник с места происшествия скрылся. Тело хозяина дома тем же вечером обнаружила его знакомая, которая вызвала на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненных ему повреждений.

Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела СКР по краю следственным действиям была установлена причастность обвиняемого к гибели местного жителя и он был задержан.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/