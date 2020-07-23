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Бастрыкин: сомнений в причастности Фургала к убийствам у СК нет

Следствие уверено в причастности экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к убийствам предпринимателей, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, следователи собрали весомые доказательства причастности Фругала, понимая, какой спрос будет у общества к работе СК.

«У нас нет сомнений относительно причастности Фургала к этим преступлениям, но в любом случае последнее слово будет за судом», - подчеркнул Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Председатель СКР добавил, что несмотря на достижения Фургала в качестве главы региона, он не будет освобожден от уголовной ответственности.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Криминал

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