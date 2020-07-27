В Курганинском районе местный житель обвиняется в причинении телесных повреждений мужчине, повлекших его смерть

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Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении 32-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в причинении телесных повреждений 30-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия, 23 июля 2020 года 30-летний мужчина приехал к своей бывшей сожительнице на улицу Мостовую города Курганинска и стал выяснять с ней отношения. Между тем, 32-летний сосед женщины сделал замечание мужчине по поводу его поведения, в связи с чем между ними произошла ссора. Днем 26 июля 2020 года мужчины встретились на улице Ленина, где конфликт между ними продолжился. В ходе ссоры 32-летний обвиняемый нанес оппоненту не менее двух ударов руками в область головы. Родственник фигуранта, явившийся очевидцем произошедшего, вызвал на место бригаду скорой медицинской помощи, врачи которой констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной ему черепно- мозговой травмы.

В настоящее время обвиняемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/