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Комментарий к видео стрельбы в Сочи якобы сотрудником полиции

В ходе мониторинга сети Интернет был выявлен видеоролик, на кадрах которого якобы сотрудник полиции применил огнестрельное оружие во время задержания.

Установлено, что на территории одной из баз отдыха поселка Солох-Аул Лазаревского района г.Сочи организатор корпоратива пригласил группу аниматоров которые, будучи в форме сотрудников ДПС, и используя охолощенное оружие, сымитировали сцену постановочного задержания одного из участников мероприятия.

После выявления видеоролика на место инцидента выехала следственно-оперативная группа, Сотрудниками полиции был выявлен организатор вечеринки, им оказался 29-летний местный житель.

По факту инцидента проводится проверка на предмет наличия административных нарушений в действиях аниматоров и организаторов данного мероприятия. Отдельное решение будет принято по факту незаконного ношения форменного обмундирования.

Источник: Пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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