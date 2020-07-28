По факту стрельбы из охолощенного оружия в Сочи возбуждено уголовное дело

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Сотрудниками полиции были установлены и доставлены организатор мероприятия и пять аниматоров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «хулиганство».

В отношении двух аниматоров составлены административные протоколы по статье 17.12 КоАП РФ «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов».

Форменное обмундирование сотрудников полиции и охолощенное оружие изъяты и отправлены на экспертизу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю