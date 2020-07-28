В Крымске местный житель обвиняется в разбойном нападении

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Следственным отделом по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в разбойном нападении на 14-летнего молодого человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч.2 ст.162 УК РФ).

Установлено, что днем 23 июля 2020 года молодые люди находились на улице Лермонтова. По данным следствия, между ними произошел конфликт из-за того, что обвиняемый уличил несовершеннолетнего во лжи. В ходе ссоры, фигурант потребовал от оппонента передать ему в качестве компенсации за обман золотое кольцо. При этом, злоумышленник нанес молодому человеку удар кулаком в область груди, а также приставил нож к телу подростка. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал обвиняемому требуемое ювелирное украшение, после чего злоумышленник с места происшествия скрылся. О произошедшем подросток сообщил своей матери, которая по данному факту обратилась в правоохранительные органы.

Благодаря грамотно проведенным следователем территориального следственного отдела следственным действиям в кратчайшие сроки было установлено местонахождение фигуранта и он был задержан.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю