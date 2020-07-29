В Краснодаре женщина обвиняется в убийстве сожителя

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Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю в отношении 41-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Она обвиняется в убийстве 30-летнего сожителя (ч.1 ст.105 УК РФ).

Установлено, что мужчина и женщина проживали в одной из квартир в доме на улице Шоссе Нефтяников. По версии следствия, вечером 14 июля 2020 года сожители употребляли алкогольные напитки дома. В ходе распития спиртного произошла ссора на бытовой почве. Во время конфликта обвиняемая нанесла оппоненту не менее трех ударов ножом в область живота и тела. Проснувшись на следующий день женщина обнаружила потерпевшего без признаков жизни, о чем сообщила соседям, которые вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи сотрудников правоохранительных органов. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненного ему колото-резанного ранения.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/