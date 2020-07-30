В Абинском районе мужчина признан виновным в нарушении правил дорожного движения, в результате которого погибло двое несовершеннолетних

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Собранные следственным отделом по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 22-летнему Виталию Дегтереву.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть 17-летних девушки и молодого человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью 16-летней девушке, (п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 12 апреля 2020 года Дегтерев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигался на автомобиле «Лада Приора» по федеральной автомобильной дороге направлением «Краснодар-Верхнебаканский» с превышением допустимой скорости. Не справившись с управлением, в районе станицы Холмской совершил съезд на обочину, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «МАН». В результате дорожно-транспортного происшествия двое пострадавших несовершеннолетних погибли на месте от полученных повреждений, 16-летней пассажирке автомобиля был причинен тяжкий вред здоровья.

Приговором суда Виталию Дегтереву назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии общего режима. Дегтереву также дополнительно назначено наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю