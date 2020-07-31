В Крымске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере

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При проверке информации, поступившей из УФСБ России по Краснодарскому краю, сотрудники ОМВД России по Крымскому району установили, что 53-летний директор одной из строительных организаций при возведении здания дошкольного образовательного учреждения завысил объемы фактически выполненных работ и количество использованных стройматериалов. В результате противоправной деятельности злоумышленника причинен ущерб на сумму около 5,5 млн. рублей.

В настоящее врем следственным отделом ОМВД России по Крымскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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