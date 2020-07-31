В Ейском районе возбуждено уголовное дело о краже

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С сообщением о краже в дежурную часть Отдела МВД России по Ейскому району обратился охранник агропромышленного предприятия. Мужчина пояснил полицейским, что двое неизвестных проникли на территорию организации, оборвали с деревьев черешню и скрылись с похищенной ягодой.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские на одной из улиц станицы остановили автомобиль, в котором находились двое местных жителей в возрасте 29 лет. При досмотре транспортного средства в багажнике правоохранители обнаружили более 200 килограммов черешни на общую сумму около 50 тысяч рублей.

Установлено, что злоумышленники похитили для продажи.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ейскому району в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa