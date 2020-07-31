На Кубани полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков

/Криминал/

На стационарном посту ДПС Успенский, расположенном на въезде в Краснодарский край, госавтоинспекторы для проверки документов остановили автомобиль Лада Приора под управлением жителя соседней республики. В качестве пассажиров в транспортном средстве передвигались двое приезжих из регионов России в возрасте 19 и 26 лет.

При проведении досмотра автомобиля под водительским сиденьем полицейские обнаружили и изъяли прозрачный полимерный пакет с порошкообразным веществом бежевого цвета. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическим средством - героином, общей массой около 200 граммов.

Установлено, что злоумышленники получили по средствам сети Интернет через мессенджер информацию о местонахождении оптовой партий с наркотическим средством на территории Московской области, забрали наркотик и планировали осуществлять закладки с запрещенным веществом на территории Ставропольского края.

В настоящее время следственным отделением ОМВД России по Успенскому району в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. На период предварительного следствия задержанным избрана мера пресечения, в виде заключения под стражу.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa