На Кубани направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков

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46-летний краснодарец, действуя в составе организованной группы, осуществлял сбыт кокаина на территории Краснодара.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении одного из участников организованной группы 46-летнего краснодарца по признакам преступлений, предусмотренных статьями 222, 228.1 и. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

По данным следствия, обвиняемый, согласно отведенной ему роли в течение полутора лет осуществлял сбыт крупных партий наркотического средства - кокаина на территории Краснодара.

Факты противоправной деятельности участника организованной группы выявлены сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Краснодарскому краю при проверке информации, поступившей оперативным путем.

В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства обвиняемого в городе Краснодаре правоохранители изъяли более 200 граммов кокаина, а также пистолет, являющийся огнестрельным оружием, и боеприпасы к нему, что подтверждено заключением эксперта.

Кроме того, расследованием установлена причастность злоумышленника к легализации денежных средств. Чтобы скрыть незаконный доход, на денежные средства, полученные в результате сбытов наркотических средств, обвиняемый приобрел один из объектов недвижимости в Краснодаре.

На период предварительного следствия обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело в отношении мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении остальных участников организованной группы предварительное расследование продолжается.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa