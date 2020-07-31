В Крымском районе благодаря грамотной работе следователя задержан подозреваемый в убийстве, совершенном в условиях неочевидности

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В правоохранительные органы Крымского района 23 июля 2020 года обратилась местная жительница, которая сообщила о безвестном исчезновении своей 74-летней соседки.

По данному факту следственным отделом по Крымскому району СКР по краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста регионального управления СКР, а также сотрудников полиции была установлена причастность 62-летнего сожителя женщины к ее исчезновению, и он был задержан следователем. По данным следствия, в начале июля 2020 года подозреваемый с сожительницей употребляли спиртные напитки на берегу реки в станице Троицкой. Со слов подозреваемого, во время распития алкоголя женщина стала упрекать его в чрезмерном его употреблении, в связи с чем между ними произошла ссора. В ходе конфликта фигурант нанес оппонентке удар в область головы, после чего нанес множественные удары ножом по различным частям тела, убив ее. Затем, с целью сокрытия следов совершенного преступления, подозреваемый переместил тело потерпевшей на заброшенный участок, расположенный недалеко от их дома на улице Гоголя в станице Троицкой, где сбросил в колодец.

В настоящее время в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю