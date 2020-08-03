В Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в разбое

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58-летний житель Крымского района забрал четырех лошадей у провожатого конной группы.

С сообщением в дежурную часть Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о разбойном нападении обратился местный житель. Потерпевший пояснил полицейским, что, находясь в лесу с участниками конной группы, к ним подошел неизвестный мужчина и, угрожая предметом, внешне схожим с охотничьим карабином, потребовал передать ему животных. После чего злоумышленник скрылся верхом на одной из лошадей, а еще троих увел за собой.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия и составили со слов потерпевшего ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в посёлке малый Утриш правоохранители заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. 58-летнего жителя Крымского района задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Недалеко от места задержания полицейские обнаружили находившуюся на привязи одну из похищенных лошадей. Животное отдали законному владельцу. Остальные лошади вернулись сами.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/