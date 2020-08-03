За нарушение режима государственной границы оштрафован капитан танкера

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Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе на участке (в зоне) ответственности.

В ходе данных мероприятий выявлен факт захода танкера «HANS MAERSK» (флаг Сингапура) во временно опасный для плавания район в акватории Керченского пролива.

На капитана танкера составлены материалы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ («Нарушение режима Государственной границы Российский Федерации»). Напоминаем, что нарушение ч.1. ст. 18.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.

В прошедшем периоде 2020 года, аналогичные правонарушения в акваториях Черного и Азовского морей совершили 40 иностранных и российских судов, общее количество наложенных административных штрафов превысило 1 600 000 рублей.

Источник: http://ps.fsb.ru/department.htm