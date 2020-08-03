Анапские полицейские пресекли незаконный оборот алкогольной продукции

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В результате проведения рейдовых мероприятий полицейские отдельной роты ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по городу Анапе совместно с сотрудниками отделения исполнения административного законодательства остановили грузовой рефрижератор марки Хёндэй под управлением 46-летнего жителя города Темрюка. В кузове фургона полицейские обнаружили 186 пластиковых кег объемом 30 литров, в которых транспортировалось пиво и алкогольный напиток мохито. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию водитель не предоставил. Всего их незаконного оборота правоохранители изъяли более пяти с половиной тонн алкоголя.

В отношении водителя полицейские составили административные протоколы по части 1 статьи 14.1 и части 1 статьи 14.17.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Незаконная розничная продажа алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции физическим лицам». Кроме конфискации предмета правонарушения санкции статьи предусматривают наказание в виде выплаты штрафа.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa