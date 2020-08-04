В Краснодаре перед судом предстанут участники конфликта на улице Ставропольской, обвиняемые в хулиганстве, убийстве мужчины, а также совершении ряда других преступлений

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Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников перестрелки в городе Краснодаре.

В зависимости от роли каждого, мужчины в возрасте от 24 до 36 лет обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч.2 ст.213 УК РФ), убийстве совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений (пп. «е, и» ч.2 ст.105 УК РФ) и покушении на убийство местных жителей (ч.3 ст.30, пп. «а, е, и» ч.2 ст.105 УК РФ). Кроме того, 28-летний житель Ростовской области обвиняется в причинении легкого вреда здоровью мужчине (п.«в» ч.2 ст.115 УК РФ). 35-летний приезжий из Ставропольского края обвиняется в двух преступлениях против общественной безопасности (ст.205.3, ч.2 ст.208 УК РФ).

По данным следствия, вечером 20 августа 2019 года между 24-летним фигурантом и 45-летним мужчиной около продовольственного магазина, расположенного на улице Ставропольской произошел конфликт из-за неуважительного обращения одного к другому. В результате, поздним вечером на улице Ставропольской в ходе разногласия присутствовало не менее 30 человек. По версии следствия, группа мужчин в возрасте от 24 до 36 лет, один из которых спровоцировал данный конфликт, договорились продолжить его с оппонентами. В связи с этим, обвиняемые распределили свои функции и вооружились гражданским огнестрельным и охотничьим оружием, а также в целях конспирации приобрели медицинские маски. В ходе столкновения, пятеро обвиняемых, находящихся на улице стали производить выстрелы в своих оппонентов. В результате выстрелов, одному потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, второму оппоненту причинен легкий вред здоровью. Кроме того, в ходе перестрелки был ранен 27- летний мужчина, который, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в больнице в результате причиненного проникающего огнестрельного ранения.

В ходе предварительного следствия благодаря грамотно проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, проведенным сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками полиции было установлено местонахождение пятерых обвиняемых, скрывавшихся от органов следствия в различных районах края, и они были задержаны следователем. В отношении обвиняемых продолжает действовать ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время одного из обысков следователем было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье.

Между тем, двое обвиняемых от органов предварительного следствия скрылись, в связи с чем объявлены в федеральный розыск.

Кроме того, 28-летний житель Ростовской области обвиняется в причинении легкого вреда здоровью мужчине. Так он, ранним утром 10 февраля 2019 года, находясь в одном из кафе в поселке городского типа Ильском Северского района, в ходе конфликта с местным жителем произвел не менее одного прицельного выстрела из огнестрельного оружия в область плеча оппонента, причинив тем самым потерпевшему легкий вред здоровью.

35-летнему жителю Ставропольского края - участнику перестрелки инкриминировано два преступления против общественной безопасности. Обвиняемый в 2014 году проходил обучение в террористическом учебном центре на территории Сирийской Арабской Республики и участвовал в вооруженном формировании на территории этого государства.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/