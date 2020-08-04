На Кубани направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летней жительницы Туапсинского района по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По версии следствия, обвиняемая, являясь собственницей однокомнатной квартиры, заключила с потерпевшим договор купли-продажи указанной недвижимости, получив денежные средства в сумме около 2 миллионов рублей. При подаче документов на регистрацию женщина намеренно не подала акт передачи имущества, подписанный сторонами. В связи с этим, действия по регистрации права собственности на потерпевшего были приостановлены. После этого, обвиняемая продала квартиру третьему лицу.

На период предварительного следствия женщине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время СЧ ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa