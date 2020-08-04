В Геленджике местный житель признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности

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Собранные следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41- летнему местному жителю.

Он признан виновным в совершении ряда преступлений против половой неприкосновенности сына бывшей сожительницы, в том числе (п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (в редакции ФЗ № 50 от 13.02.2009), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (в редакции ФЗ № 69 от 01.07.2010), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (в редакции ФЗ № 149 от 01.05.2016).

Следствием и судом установлено, что в 2007 году мужчина стал проживать с сожительницей и ее малолетним сыном. В период с апреля 2009 по июль 2019 года, он неоднократно совершал преступления против полой неприкосновенности ребенка, о которых мальчик боялся кому-либо рассказать.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. Дополнительно ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года. Он также лишен права занимать должности в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и группах, созданных при этих учреждениях, с массовой организацией пребывания малолетних, несовершеннолетних детей сроком на 20 лет. Отбывать основное наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/