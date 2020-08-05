В Краснодаре сотрудники полиции пресекли реализацию немаркированной рыбной продукции

/Криминал/

При проверке информации, поступившей оперативным путем, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями россельхознадзора пресекли реализацию и хранение немаркированной рыбной продукции. При осмотре складских помещений сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 166 кг живых раков и 625 кг морепродуктов в ассортименте на общую сумму около 450 тысяч рублей.

Изъятый товар, принадлежащий 38-летнему предпринимателю, не имел маркировки и информации, предусмотренной требованиями действующего законодательства.

Отделом дознания отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Установлено, что предприниматель реализовывал рыбную продукцию через крупные розничные сети.

В рамках оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка совместно со специалистами Россельхознадзора провели обыски в сети магазинов и кафе, через которые предположительно реализовывалась рыбная продукция. В результате проведения обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 130 кг раков, 35 кг крабов, свыше 120 кг красной икры и 620 кг рыбной продукции. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa