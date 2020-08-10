В Краснодаре следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения местной жительницы

/Криминал/

В правоохранительные органы города Краснодара вечером 28 июля 2020 года обратились родственники 56-летней местной жительницы с заявлением о ее безвестном исчезновении. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю было организовано проведение доследственной проверки.

Установлено, что женщина проживала в одном из домов на улице Липовой НСТ «Кубаночка» города Краснодара. Исходя из полученной информации, 22 июля 2020 года ее в последний раз видел знакомый, а с 23 июля 2020 года женщина перестала выходить с родственниками на связь. С тех пор ее место нахождения неизвестно. Учитывая то, что женщина не намеревалась покидать место жительства, территориальным следственным отделом СКР по краю по факту безвестного исчезновения местной жительницы незамедлительно было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Между тем, в ходе следствия получены сведения, о том, что к безвестному исчезновению женщины может быть причастен 61-летний местный житель, который в настоящее время скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. В связи с тем, что подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения фигуранта и доставления его в территориальный следственный отдел СКР по краю.

Следствие просит всех, кто обладает информацией о месте нахождения подозреваемого Олега Прохорова сообщить об этом по телефонам 8(960) 47- 888-96 или 2

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/