В Гулькевичском районе местный житель признан виновными в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Собранные следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора 27-летнему Максиму Моргачеву. Он признан виновным в причинении телесных повреждений 47-летнему соседу, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 12 декабря 2019 года мужчина находился в гостях у знакомой на улице Заречной города Гулькевичи, где употреблял спиртные напитки. Вечером домой вернулся сын хозяйки дома – Моргачев. Гость стал обвинять сына знакомой в пропаже его бензопил, в связи с чем между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчины вышли на улицу, где Моргачев нанес гостю не менее шести ударов руками и ногами по различным частям тела, в том числе, в область грудной клетки. После этого Максим Моргачев ушел спать, а пострадавший направился к себе домой. В связи с ухудшением состояния мужчины, 20 января 2020 года он обратился в лечебное учреждение и был госпитализирован. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь 28 января 2020 года потерпевший скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговором суда Максиму Моргачеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчине надлежит в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/