Сотрудники краснодарской полиции по горячим следам раскрыли грабеж

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В дежурную часть отдела полиции (Юбилейный микрорайон) Управления МВД России по городу Краснодару с сообщением о нападении обратился 83-летний местный житель. Заявитель пояснил полицейским, что в здании частной стоматологической клиники неизвестный мужчина открыто похитил у него пакет с денежными средствами в сумме около 300 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу правоохранители осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения противоправного деяния. Сотрудники уголовного розыска установили государственные регистрационные знаки автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Полицейские составили ориентировку на транспортное средство и направили всем дежурным нарядам.

Через несколько часов разыскиваемый автомобиль под управлением 26-летнего жителя Ставропольского края сотрудники дорожно-патрульной службы полиции остановили на территории Кавказского района. При осмотре транспортного средства между сидениями полицейские обнаружили денежные средства, похищенные у пенсионера. Мужчину задержали и доставили в Краснодар для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник заметил около банкомата пожилого мужчину с пакетом, в котором находились денежные средства, проследовал за ним в стоматологическую клинику, где похитил наличные.

В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Краснодару в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Похищенные деньги правоохранители изъяли и вернули заявителю.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa