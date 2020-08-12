Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

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В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по Новороссийску обратился приезжий мужчина. Заявитель пояснил полицейским, что в одной из социальных сетей нашёл объявление о сдаче жилья в наем, после чего встретился с арендодателем и произвёл оплату за месяц вперёд, однако в квартиру не въехал, так как наймодатель перестал выходить на связь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали 33-летнего жителя республики Адыгея и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При проверке установлена причастность задержанного еще к двум фактам мошенничества в сети Интернет, а также хищению ювелирных изделий. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 100 тысяч рублей.

В настоящее время следственным подразделением УМВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и «Мошенничество». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/Pressa