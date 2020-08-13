В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о краже

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Следственным Управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45- летнего жителя Омского области, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Следствием установлено, что подозреваемый заметил на багажнике, расположенном на крыше автомобиля, алюминиевую лестницу. Ножом мужчина срезал тканевую верёвку, которой было закреплено металлическое изделие, и похитил его, причинив ущерб потерпевшему на сумму 6 тысяч рублей. Похищенное имущество мужчина продал, вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на одной из улиц города.

На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Источник: https://xn--b1amdelgbarlac.23.xn--b1aew.xn--p1ai/