В Подмосковье ФСБ разоблачила дерзких похитителей нефти, придумавших хитрый план откачки

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Приемы, используемые преступниками, ворующими ценное сырье, становятся все более изощренными. Чтобы сделать незаконную врезку в магистральный нефтепровод, банда злоумышленников из Подмосковья прокопала 100-метровый подземный тоннель. За год они откачали 53 тонны бензина.

Шайку удалось разоблачить сотрудникам УФСБ России по г. Москве и Московской области. Недавно городской суд Коломны вынес приговор пятерым фигурантам криминального топливного бизнеса.

Началась эта история весной 2017 года. Идея обогатиться на продаже нефти, транспортируемой по магистральному нефтепроводу «Рязань-Москва», пришла в голову 48-летнему жителю Воскресенска Валерию Багуну. Он - бизнесмен средней руки, учредил три фирмы, сфера деятельности которых торговля автомобилями и топливом.

К преступлению на первоначальном этапе главарь банды привлек своих знакомых - Виталия Кононова и Эдуарда Ежикова. 10 марта в частном доме в селе Константиново Раменского района криминальная троица собиралась на совещание. Там мужчины обмозговали все нюансы дела.

Так, они спланировали схему кражи, хранения, перевозки и продажи похищенной нефти. Контрафактное топливо предполагалось сбывать на небольших автозаправках, где особо не смотрят на качество сырья. Роли были распределены. В качестве человека, который отвечал за перевозку, был привлечен Дмитрий Афонькин. Юрий Шейкин занимался сбытом бензина, а Антон Кузнецов был ответственен за общую безопасность и открытие/закрытие вентиля на трубе. Весь процесс контролировал Ежиков и Кононов. Чтобы не попасться во время транспортировки похищенного топлива, Багун договорился с замначальника ГИБДД по Воскресенскому району. Высокопоставленный покровитель за 10 тыс руб в месяц обязался предоставлять информацию о рейдах автоинспекторов.

Земельный участок буквально в 100 метрах от нефтепровода Багун с Кононовым присмотрели в селе Шеметово Коломенского района. Местная жительница отдала кусок земли за 1,5 млн руб.

По периметру участка был установлен сплошной металлический забор. Злоумышленники начали готовиться к криминальной врезке в нефтепровод. Чтобы остаться незаметными для соседей, которые из окон вторых этажей коттеджей могли увидеть, что происходит на участке, было решено прокопать подземный ход до нефтепровода, куда поместить трубу. А выход замаскировать под теплицу, укрытую сверху тюками соломы. В этом импровизированном парнике предполагалось поставить емкость, куда сливалось откаченное топливо.

- Разнорабочих, которые должны были выкопать тоннель, укрепить стены и потолок деревянными досками, нашел Кононов. Для этого он специально вылетал в Бишкек и Ош, транспортировал в московский регион на самолете трех граждан одной из среднеазиатских стран. Они были не в курсе преступных намерений «работодателей», - рассказал источник в ФСБ.

Подземный лаз гастарбайтеры вырыли за два месяца — к началу июля 2017 года тоннель был готов. Позже на месте преступления обнаружили так называемый ввертыш в магистральный нефтепровод — цилиндр диаметром 50 мм и высотой 10 мм, через который проходил шестимиллиметровый канал, соединяющийся с металлической трубой диаметром 20 мм длиной чуть больше 100 метров. Вся эта конструкция была помещена в тоннель, выходящий в «теплицу».

Кто осуществил криминальную врезку в нефтепровод — пока не установлено (уголовное дело в отношении этих фигурантов выделено в отдельное производство в связи с их розыском). По данным контрразведчиков, все было сделано за три дня.

Следующие три месяца Багун улаживал технические сложности — покупал емкости для бензина, шланги, насосы, канистры. Приобрел и поставил на учет малотоннажный грузовичок. Незаконная врезка заработала в конце октября 2017 года. Топливо после откачки транспортировали на арендованный склад хранения в Воскресенске.

Сначала для перевозки использовались канистры объемом 25 литров. Позже Ежиков усовершенствовал методику — в кузове грузовика закрепили две канистры емкостью по 1000 литров. Чтобы увеличить масштабы, был куплен второй грузовик.

Шейкин договорился с хозяевами нескольких крошечных автозаправок о продаже сырья по демпинговым ценам — 32 рубля за литр. Он, кстати, иногда возил топливо на личной машине.

Вознаграждение распределял главарь преступной группы. Как правило Кононову на руки выдавалось 5 тыс руб (либо бензин на ту же сумму), Афонькину 2,5 тыс за одну перевозку, Кузнецову 30 тыс руб в месяц, Шейкину от 19,5 тыс до 36 тыс руб за одну перевозку.

В апреле 2018 года Багун ненадолго приостановил воровство из нефтепровода - перед чемпионатом мира по футболу на дорогах ввели повышенные меры безопасности, поэтому был высок риск попасться. К тому же участилось воздушное патрулирование магистральной трубы. Затем хищения продолжились – вплоть до 22 ноября 2018 года, когда сотрудники московского управления ФСБ накрыли криминальных врезчиков.

Лидер банды Багун ударился в бега. Были задержаны пять человек. В отношении Дмитрия Афонькина, Антона Кузнецова и Юрия Шейкина уголовные дела были возбуждены по статье 158 часть 4 («Кража»), а Эдуарду Ежикову и Виталию Кононову дополнительно вменили статью 215.3 («Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов»).

Не так давно по топливному преступлению вынесли приговор. Фигуранты отделались минимальными штрафами и условными сроками. Кононов — 4 года и штраф 200 тыс руб, Ежиков — 3,6 лет и штраф 200 тыс руб, Афонькин и Шейкин — по 3 года и 150 тыс руб штрафа, Кузнецов — 3 года и штраф 100 тыс.

При этом организованная группа откачала почти 28 тонн автомобильного бензина АИ-95 и 25 тонн АИ-92 на общую сумму более 2,8 млн руб. Городская прокуратура Коломны уже обжаловала приговор как чрезмерно мягкий.

Источник: https://www.mk.ru/