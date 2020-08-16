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В Сочи следователями инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала о жестоком обращении с младенцем

В средствах массовой информации появилась видеозапись, на которой изображено, как мужчина жестоко обращается с малолетним ребёнком.

В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для дачи объективной правовой оценки произошедшему, изучения условий жизни и воспитания малолетнего и принятия процессуального решения.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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