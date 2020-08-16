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Сочинские полицейские отыскали отца, который размахивал младенцем на видео

Правоохранители Сочи нашли семью "прославившуюся" сомнительным видео в Instagram.

На нём глава семейства держит за ногу дочь-младенца и размахивает ей из стороны в сторону. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, рассматривается вопрос о его передачи в руки опеки, — сообщает СК по Краснодарскому краю.

Как ранее писал "МК на Кубани", видеозаписью, на которой мужчина "играет" в необычную игру с младенцем и насвистывает, заинтересовалась уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова. В своём Instagram она возмутилась вышеупомянутым видео и приложила множество усилий к тому, чтобы отыскать семью.

Источник: https://kuban.mk.ru

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Категория: Новости / Криминал

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