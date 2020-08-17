В Темрюкском районе мужчина подозревается в причинении телесных повреждений приезжему, повлекших его смерть

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Следственным отделом по Темрюкскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 24-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Он подозревается в причинении телесных повреждений 28-летнему приезжему, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По данным следствия в ночь на 16 августа 2020 года между мужчинами произошла ссора в одном из кафе на улице Курортной в станице Голубицкой. По версии следствия, конфликт продолжился на улице, и фигурант нанес оппоненту один удар рукой в область лица. Очевидцы произошедшего вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Прибывшие медики констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате причиненной ему травмы головы.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: https://kuban.sledcom.ru/