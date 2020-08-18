Полиция нашла мужчину, который выложил в сеть видео , где издевается над грудным ребенком.

/Криминал/

Признаться, когда вчера это увидела, подумала, что это, все-таки, кукла. А ролик - обычный эпатаж перегревшихся отдыхающих. Но нет.

Теперь, когда правоохранители сообщают, что на видео действительно маленький живой человек со своим папой, стало откровенно не по себе. Выяснилось, что 35-летний москвич и его 27-летняя жена – родители малышки. Они отдыхали в палатках в лесном массиве Хостинского района и развлекались, как могли. Ничего «такого» родители в своем поведении не видят.

«У меня собственное представление о воспитании ребенка», - заявил горе-папа. И что-то там еще задвигал про положительное влияние таких развлечений на формирование «костного аппарата» ребенка.

Но ни правоохранительные органы, ни детский омбудсмен Анна Кузнецова не сочли это нормальным. Сейчас решается вопрос о передаче ребенка органам опеки. Решение радикальное, но кто их знает, таких родителей, какие еще трюки они придумают, чтобы сформировать ребенку «костный аппарат» или бог знает, что еще.