Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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У 38-летнего местного жителя правоохранители обнаружили и изъяли более одного грамма синтетического наркотика.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску оперативным путём получили информацию о том, что местный житель причастен к незаконному хранению запрещённых веществ. При проверке сведения подтвердились.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 38 – летнего местного жителя. В ходе личного досмотра гражданина правоохранители обнаружили и изъяли свёрток с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно заключению экспертизы изъятое вещество является наркотическим средством - производным N-метилэфедроном, общей массой 1,17 грамм.

В настоящее время следственным подразделением Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску