В Краснодарском крае мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней

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Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела 28-летнему иностранному гражданину предъявлено обвинение в покушении на убийство 12-летней девочки (ч.3 ст. 30, п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, днем 18 августа 2020 года девочка с подругой шли в библиотеку, расположенную в 12 микрорайоне города Анапы. По версии следствия, обвиняемый напал на ребенка и нанес ему удары ножом в область спины и живота, после чего скрылся. Очевидцы произошедшего вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую в больницу, где ей в настоящее время продолжают оказывать необходимую помощь. Вторая девочка от действий фигуранта не пострадала. Благодаря грамотной работе следователя территориального следственного отдела СК России по краю в кратчайший срок злоумышленник был задержан.

В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе устанавливается мотив особо тяжкого преступления в отношении малолетней.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю