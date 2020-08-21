Пресечена попытка вывезти ребенка в Республику Абхазия без документов

/Криминал/

На автомобильной составляющей пункта пропуска «Адлер» в ходе осмотра легкового автомобиля Пежо, следовавшего на выезд из Российской Федерации, между 2 и 3 рядами сидений выявлен несовершеннолетний гражданин РФ 2011 года рождения, укрытый под пледом от пограничного контроля.

Несовершеннолетний являлся сыном водителя транспортного средства – гражданки РФ. Причина укрытия от пограничного контроля – желание вывезти ребенка в Республику Абхазия без документов на право пересечения государственной границы.

В действиях гражданки РФ усматривается оказание пособничества в незаконном пересечении государственной границы, ответственность за которое предусмотрена ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ.

Пограничное управление напоминает, что порядок выезда из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации регламентирован положениями статьи 20 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

В соответствии с положениями указанной статьи несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской Федерации, совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

В случае выезда из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации совместно с одним из родителей согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется.

В случае если несовершеннолетний гражданин России выезжает из Российской Федерации без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из названных лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется.

Для выезда из Российской Федерации Республику Абхазия для детей в возрасте до 14 лет в качестве документа на право пересечения государственной границы предусмотрено свидетельство о рождении.

Источник: http://ps.fsb.ru/