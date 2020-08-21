Адвокат Ефремова заявил отвод судье

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Адвокат обвиняемого в смертельно ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил отвод судье Пресненского суда столицы Елене Абрамовой.

Он обвинил ее в заинтересованности в исходе дела. По его словам, суд отказался назначать новые автотехнические, а также судебно-медицинские экспертизы, которые могли бы помочь "установить истину по делу".

Он также указал на то, что ходатайства отклоняются постоянно. "Зачем мы в суд ходим? Пусть сразу казнят Ефремова тогда", - подчеркнул Пашаев.

Кроме того, Пашаев указал на то, что судья якобы сильно торопит процесс рассмотрения дела.

Кроме того, Пашаев попросил вызвать в суд экспертов, нашедших у артиста "органические расстройства личности и синдром зависимости от алкоголя". Адвокат намерен спросить у экспертов, понимал ли Ефремов, что делал после того, как попал в ДТП. По его мнению, он был пьян и не соображал, что говорить.

Источник: https://www.mk.ru/