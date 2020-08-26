В Геленджике обаятельный путешественник обворовывал местных жительниц

/Криминал/

В полицию курортного города с заявлениями о кражах обратились четыре местные жительницы.

Женщины сообщили, что потеряли свои мобильные телефоны, а позже узнали о списании денег с банковских карт. Общая сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей.

В рассказах представительниц прекрасного пола правоохранители нашли зацепку — в каждой истории фигурировал таинственный незнакомец, который и стал главным подозреваемым в серии краж. Позже сотрудникам полиции удалось установить личность и местонахождение подозреваемого, затем 43-летнего приезжего из Сочи задержали.

Оказалось, что обаятельный путешественник знакомился с женщинами на набережной города-курорта, а когда они отвлекались, похищал у них оставленные без присмотра смартфоны и банковские карты. Помимо этого, с помощью мобильного приложения злоумышленник переводил безналичные средства на свой счет.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Он арестован, ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Живая Кубань